Ghost of Tsushima | Trofei e Overlay su PC

Recentemente, Sony ha svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Ghost of Tsushima , insieme ad alcune nuove interessanti feature di questo porting: scopriamole insieme, in ... (tuttotek)

Sony ha rivela to i requisiti di sistema di Ghost of Tsushima Director’s Cut su PC, così che i giocatori possano prepararsi in vista del lancio del gioco sempre più vicino, in programma nello ... (game-experience)

El Analista de Bits ha pubblicato un video confronto tra Rise of the Ronin e Ghost of Tsushima con l’obiettivo di mettere in evidenza quelle che sono le principali differenze, ma anche i punti in ... (game-experience)