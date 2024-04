A Montecassiano L’Esanatoglia diserta i 2 minuti di recupero

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Non si sono giocati i 2didel match-Esanatoglia di Prima categoria. L’arbitro ha atteso 45e poi ha fischiato la fine perché gli ospiti non si sono presentati. La gara era stata infatti sospesa al 94’ sul risultato di 4-2 per la formazione di casa e si sarebbero dovuti disputare gli ultimi 2di. L’arbitro l’aveva sospesa a causa di una mischia tra tesserati. Classifica: Settempeda 62; Vigor Montecosaro 52;, San Claudio 49; Passatempese 44; Portorecanati 38; Folgore Castelraimondo, Camerino 36; Elite Tolentino 34; Montecosaro 31; Urbis Salvia, Cingolana San Francesco, Montemilone Pollenza 30; Pinturetta Falcor, Caldarola 23; Esanatoglia 14.