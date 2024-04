Vincitore de L’Isola confessa | “Segreti di montaggi e confessionali | io avevo capito”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una nuova edizione dedei Famosi è appena iniziata e undi qualche anno fa è tornato a parlare del reality. Nino Formicola è volato in Honduras nel gennaio del 2018, in una delle Isole più belle di sempre, quella del canna gate con Eva Henger, Francesco Monte, Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani, Giucas Casella e Cecilia Capriotti (questo sì che era un bel cast). Il famoso comico in un’intervista rilasciata a Tag24 ha raccontato alcuni retroscena del programma ed ha spiegato come ha reagito ad alcune domande degli autori. “Se isono pilotati? Si, se per caso tu non stai attento a questo, poi rischi che nelo si possano mettere insieme delle cose a seconda delle direzione che intendono prendere. Il trucco è cercare di non farsi pilotare. Neiti fanno delle ...