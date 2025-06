Ganz | Io ero ' El segna semper lü' Scudetto Milan? Fui decisivo con 5 gol anzi 6

Dalla montagna alle grandi luci del calcio, la storia di Ganz è un viaggio tra passione e grandi trionfi. Con 6 gol decisivi, ha segnato il cuore dei tifosi milanisti, mentre il suo ritorno alla panchina femminile rivela una passione autentica per il gioco. Ricordi e rimpianti si intrecciano in questa avventura, ma una cosa è certa: il suo spirito sportivo rimane intatto, pronto a scrivere nuove pagine.

L’ex attaccante cresciuto in montagna: "Fui il primo acquisto dell'Inter di Moratti. Allenando la squadra femminile del Milan, ho riscoperto il gusto di giocare per passione. Rimpianti? Tre". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ganz: "Io ero 'El segna semper lü'. Scudetto Milan? Fui decisivo con 5 gol, anzi 6"

