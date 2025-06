Truffe ad anziani 13 arresti Vogliono arrestare suo figlio ci dia tutto | così agiva la banda sulle vittime spaventate

Una vasta operazione dei carabinieri ha sgominato una banda di truffatori specializzati in raggiri agli anziani, con 13 arresti tra Napoli e Genova. La loro metodologia era crudele: spaventare le vittime con richieste estorsive come "ci dia tutto" e minacce di arresto per il figlio. Questa indagine rivela un’organizzazione criminosa ben strutturata, pronta a colpire le persone più vulnerabili. La lotta contro queste truffe diventa ora ancora più urgente e decisa.

Tredici persone, accusate di appartenere a una banda specializzata in truffe agli anziani, sono state arrestate tra Napoli e provincia, dai carabinieri dei comandi provinciali di Genova e del capoluogo campano. Il frutto di un’inchiesta che ha portato a fermare il sodalizio criminale capeggiato da una coppia, Alessandro D’Errico e Antonietta Mascitelli, con precedenti di polizia. Un vero e proprio meccanismo, studiato nei particolari e ripetuto più volte. La truffa iniziava con “chiamate filtro ” per individuare la vittima, poi interveniva il “ telefonista ” che convinceva l’anziano preso di mira a consegnare il denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Truffe ad anziani, 13 arresti. “Vogliono arrestare suo figlio, ci dia tutto”: così agiva la banda sulle vittime spaventate

