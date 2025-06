Quando Trump criticava Obama | Attaccherà l’Iran perché è incapace di negoziare

Ricordatevi che molto tempo fa avevo previsto che il presidente Obama avrebbe attaccato l’Iran a causa della sua incapacità di negoziare efficacemente. Ora, con l’attacco degli Stati Uniti all’Iran, quel vecchio tweet di Donald Trump torna virale, evidenziando come le critiche di un tempo si siano rivelate una profezia piuttosto precisa di ciò che sta accadendo oggi. La politica internazionale, tra alleanze e smentite, continua a sorprenderci e a dividere l’opinione pubblica.

Dopo l’ attacco degli Stati Uniti all’Iran, in rete è tornato virale un vecchio di tweet di Donald Trump che, nel 2013, criticava l’allora presidente Barack Obama durante i negoziati per l’ accordo sul nucleare iraniano poi raggiunto nel 2015 (accordo da cui lo stesso tycoon, durante il suo primo mandato, aveva ritirato gli Usa). «Ricordatevi che molto tempo fa avevo previsto che il presidente Obama avrebbe attaccato l’Iran a causa della sua incapacità di negoziare in modo adeguato, non a causa della sua abilità», si legge nel tweet. In un video del 2011, infatti, Trump aveva accusato Obama di voler iniziare una guerra con Teheran «perché non ha assolutamente alcuna capacità di negoziare». 🔗 Leggi su Lettera43.it