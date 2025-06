Entrano in un giardino e prendono due monopattini | ' colpo' ripreso dalle telecamere

Un episodio che lascia senza parole: nella quiete della notte, tre giovani entrano in un giardino e rubano due monopattini elettrici in soli 30 secondi, ripresi dalle telecamere di sicurezza. Un colpo rapido e sfrontato, che solleva dubbi sulla sicurezza del quartiere e sulla crescente incidenza di furti improvvisi. La vicenda invita a riflettere sull’importanza di maggiori controlli e prevenzione per tutelare i nostri spazi e i nostri beni.

Un presunto furto in soli 30 secondi, interamente ripreso dalle telecamere. E’ quanto sarebbe accaduto nella notte tra sabato 21 e domenica 22, a Lido di Spina (frazione di Comacchio). Autori tre persone, apparentemente di giovane etĂ . L’oggetto della razzia: due monopattini elettrici. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Entrano in un giardino e prendono due monopattini: 'colpo' ripreso dalle telecamere

In questa notizia si parla di: monopattini - ripreso - telecamere - entrano

Incendio in un deposito in via America Latina, indagini in corso: si cerca un uomo ripreso dalle telecamere - Nelle prime ore di martedì 14 maggio, un incendio ha distrutto un deposito in via America Latina, colpendo una zona centrale della città .

Reagisce a una rapina: ucciso a coltellate un benzinaio di 35 anni ad #Ardea, alle porte di #Roma. L’omicidio ripreso dalle telecamere di... Vai su Facebook

Entrano in un giardino e prendono due monopattini: 'colpo' ripreso dalle telecamere; Cosa cambia con il nuovo codice della strada; Alba Adriatica, entrano nel garage e rubano i monopattini VIDEO.

Monopattino rubato in velostazione a Bergamo. Ladro ripreso dalle telecamere - «Domenica ho parcheggiato il monopattino, legato con due catenacci, alla velostazione di piazzale Marconi e lunedì, quando sono andato a prenderlo, ho trovato solo i due catenacci tagliati a terra ... Secondo ecodibergamo.it

Napoli, stretta anti-monopattini: telecamere nelle isole pedonali - il Comune prepara la «stretta con tutor telecamere intelligenti» sui controlli e sulle multe contro chi non rispetta il limite di velocità, che è di 6km orari per i monopattini che ... ilmattino.it scrive