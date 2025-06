Il corpo | un discreto remake ricco di colpi di scena – Recensione

Il corpo, un remake italiano ricco di sorprese e colpi di scena, si distingue nel panorama cinematografico moderno. In un'epoca in cui il rifacimento di film è all'ordine del giorno, questa pellicola si posiziona tra l'omaggio fedele e l'interpretazione più libera, offrendo un thriller avvincente e ben orchestrato. Basato sul cult spagnolo El cuerpo (2012), il film dimostra come un remake possa sorprendere e coinvolgere, mantenendo alta la suspense fino all’ultima scena.

Si fa presto a dire remake, in un periodo storico dove il cinema continua a rifare se stesso, a volte in versioni fotocopia altrove in maniera più libero. Si colloca a metà tra queste due concezioni Il corpo, rifacimento nostrano di un cult spagnolo dello scorso decennio, ovvero El cuerpo (2012) di Oriol Paulo. Un regista e sceneggiatore conosciuto per la sua bravura nella gestione dei colpi di scena e di trame ragionate al millimetro e vi era perciò molta attesa su come il collega campano Vittoria Alfieri avesse intenzione di approcciarsi al materiale d’origine. Eccoci così a parlare del film, da qualche giorno disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video dove ha conquistato l’attenzione degli abbonati, al punto da guadagnarsi un posto stabile nella top 10 dei titoli più visti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il corpo: un discreto remake ricco di colpi di scena – Recensione

