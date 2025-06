Osimhen il Galatasaray gli dà l’ultimatum | Decidi il prima possibile altrimenti danneggi anche noi Fanatik

Il futuro di Victor Osimhen si gioca tra il Napoli e il Galatasaray, con i turchi decisi a non mollare. Dopo un prestito che ha lasciato il segno, il club turco insiste per portarlo in squadra a titolo definitivo, mettendo pressione sull’attaccante nigeriano. Ma il tempo stringe: la clausola rescissoria scade il 15 luglio, e il Galatasaray chiede una risposta rapida. La decisione di Osimhen potrebbe cambiare le sorti di questa intricata trattativa…

Il Galatasaray non molla Victor Osimhen. Dopo il prestito nella scorsa stagione, i campioni di Turchia vorrebbero l’attaccante nigeriano a titolo definitivo. Osimhen è tornato al Napoli e ora è alla ricerca di una nuova squadra, ma la sua clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida fino al 15 luglio. Il Galatasaray dĂ l’ultimatum a Osimhen: «Decidi il prima possibile, altrimenti danneggi anche noi». Secondo quanto riportato da Fanatik: Il Galatasaray ha contattato Osimhen e gli ha dato un ultimatum: «Sei la nostra prioritĂ in attacco. Abbiamo anche raggiunto un accordo con il Napoli. Devi prendere una decisione il prima possibile, così possiamo vedere la strada da seguire per il futuro prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, il Galatasaray gli dĂ l’ultimatum: «Decidi il prima possibile, altrimenti danneggi anche noi» (Fanatik)

