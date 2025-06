Se il sistema esige che gli artisti facciano numeri finisce con avere artisti che i numeri li danno | lo sfogo di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

In un panorama musicale sempre più dominato dalla lotteria dei numeri, le parole di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari pongono l'accento su un problema cruciale: quando il sistema premia solo le cifre, si rischia di perdere l’autenticità artistica. Dopo Federico Zampaglione, anche Zanotti si unisce al dibattito, sottolineando che un approccio basato esclusivamente sui numeri può minare la credibilità e la qualità della musica. La domanda è: come possiamo riscoprire il valore reale dell’arte?

“In questi giorni si legge di tutto: live truccati, biglietti svenduti, sold out inventati, streaming gonfiati e via dicendo. Io ritengo che un sistema che esige che tutti gli artisti facciano numeri finisce con avere artisti che i numeri li danno”. Dopo Federico Zampaglione dei Tiromancino, anche il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti, con un post sui social, si è espresso sulla questione che da giorni tiene banco nel mondo della musica: da quando è ricominciata la stagione dei concerti estivi, non si discute d’altro che di sold out e biglietti scontatissimi. Il caso è scaturito a partire dagli show di Elodie negli stadi a Milano e Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se il sistema esige che gli artisti facciano numeri, finisce con avere artisti che i numeri li danno”: lo sfogo di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

