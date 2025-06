Viminale convoca Comitato nazionale ordine e sicurezza

Questa mattina il Viminale si mobilita con due importanti incontri: alle 12 si svolge il Comitato analisi strategica antiterrorismo, mentre nel pomeriggio alle 16 si riunisce il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto da Matteo Piantedosi. Due appuntamenti fondamentali per garantire la sicurezza del paese e coordinare le strategie di tutela. Un segnale chiaro della costante attenzione delle istituzioni alle minacce e alla stabilità nazionale.

Questa mattina al Ministero dell'Interno si terrà alle 12 una riunione del Casa, il Comitato analisi strategica antiterrorismo. Sempre al Viminale, oggi pomeriggio alle 16:00 è convocato il Cnosp, il Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Ministro Matteo Piantedosi con la partecipazione dei vertici di intelligence e forze di polizia. Lo rende noto il Viminale.

