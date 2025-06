Roma proposto Diouf | il difensore classe 2006 può arrivare a parametro zero

Roma accelera sul mercato difensori: tra i nomi in corsa emerge quello di Fallou Diouf, giovane talento classe 2006 che potrebbe arrivare a parametro zero. Con un occhio rivolto al presente e uno al futuro, la società giallorossa mira a rafforzare il pacchetto arretrato con un investimento strategico. La sfida è trovare il mix perfetto tra rendimento immediato e potenziale di crescita. È in quest’ottica che spunta il nome di Fallou Diouf,...

La Roma accelera nella caccia ai difensori. Se Lucumí resta in cima alla lista dei desideri per il presente, con Gasperini che vorrebbe un titolare veloce e pronto subito per completare il pacchetto arretrato, il nuovo ds Massara guarda anche oltre. L'obiettivo è combinare rendimento immediato e progettualità , individuando talenti in grado di crescere e generare valore nel medio termine. È in quest'ottica che spunta il nome di Fallou Diouf, difensore centrale senegalese classe 2006, che a breve sarà libero a parametro zero. Il caso Diouf. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà , il giovane del Generation Foot – club legato storicamente al Metz – era al centro di una battaglia legale per la durata del proprio contratto.