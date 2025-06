Guasto a un treno sulla linea Bologna Prato dopo lo stop la circolazione è tornata regolare

Un imprevisto sulla linea Bologna-Prato ha causato un'interruzione della circolazione ferroviaria, lasciando i pendolari in attesa di aggiornamenti. Dopo ore di disagi e corse sostitutive con bus, alle prime ore del pomeriggio la situazione si è risolta, ripristinando la normale operatività dei treni. La pronta comunicazione di Trenitalia ha garantito un'informazione trasparente e tempestiva, dimostrando ancora una volta l'impegno nel minimizzare i disagi per i viaggiatori.

Bologna, 22 giugno 2025 - Guasto a un treno, circolazione ferroviaria sospesa da stamani alle 5.30 sulla linea Bologna-Prato. Il treno √® fermo in linea in prossimit√† di Vernio (Prato). Cos√¨ Trenitalia sul proprio sito. I treni, si spiega, "subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivato servizio con corse bus". In un aggiornamento delle 10.30¬†si legge: "La circolazione √® tornata regolare. I treni Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti e subito limitazioni di percorso. I treni Regionali hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso. Sono state attivate corse con bus per i treni Regionali‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it