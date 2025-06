Mara Venier nessuna amicizia con Milly Carlucci ma loda un’altra collega famosissima | ecco chi è

Mara Venier apre il suo cuore e svela le sue vere amicizie nel mondo dello spettacolo. Se da un lato non ha un legame stretto con Milly Carlucci, dall’altro ammira profondamente un’altra famosa collega. Ma chi è questa stella luminosa che le sta a cuore? Scopriamolo insieme, tra sorprese e ammirazione autentica, perché nel mondo della televisione, le vere amicizie sono rare e preziose.

Mara Venier parla apertamente delle sue amicizie: mentre non conosce poco Milly Carlucci, ha un affetto particolare per un'altra regina della televisione. Scopriamo di seguito chi è! La copertina di luglio di Vanity Fair celebra tre icone della televisione italiana Mara Venier, Milly Carlucci e Antonella Clerici, ritratte come splendide "divinità del piccolo schermo". Nel servizio dedicato all'interno del mensile, ognuna di loro parla della propria carriera e, tra confessioni e relazioni personali, si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa.