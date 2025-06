De Bruyne vuole portare Grealish al Napoli ma dovrebbe tagliarsi metà stipendio Sun

Kevin De Bruyne, fresco acquisto del Napoli, ha in mente un piano ambizioso: portare con sé l’amico e compagno di squadra Jack Grealish. Tuttavia, questa operazione potrebbe comportare importanti sacrifici, come un taglio significativo dello stipendio. La sfida è aperta: riuscirà il belga a convincere Antonio Conte a realizzare questo sogno? La risposta si scoprirà nei prossimi giorni, ma la passione non manca.

Pochi giorni fa Kevin De Bruyne è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. E pare che voglia convincere il tecnico Antonio Conte a portare anche Jack Grealish in azzurro; i due erano compagni di squadra al Manchester City, ma l’esterno è in uscita dal club inglese. De Bruyne vuole convincere Conte a portare Grealish al Napoli. Il Sun riporta: Kevin De Bruyne vuole che il tecnico del Napoli lo faccia riunire con Jack Grealish. Conte ha parlato con De Bruyne sul suo vecchio compagno del Manchester City, il cui futuro è segnato, visto che è stato tagliato fuori per il Mondiale per club da Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne vuole portare Grealish al Napoli ma dovrebbe tagliarsi metà stipendio (Sun)

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - Il Napoli punta fortemente a rinforzare il suo attacco, facendo di Federico Chiesa una priorità rispetto a Kevin De Bruyne.

Napoli, Grealish preferito a Garnacho: costa circa 50 milioni (Sky Uk) Gli azzurri vorrebbero far riunire il 29enne con De Bruyne. Lo United vuole ancora 80 milioni per Garnacho, la pista risulta complicata. Vai su X

SI PROSPETTA UN GRANDE NAPOLI? Con la conferma di Antonio Conte in panchina, il Napoli non vuole più accontentarsi: chiare le sue richieste alla dirigenza , due calciatori per ogni ruolo. E il mercato si infiamma. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, Ma Vai su Facebook

