Saphira la rarissima tartaruga di Kemp salvata in Costiera Amalfitana | Faremo di tutto per riportarla in mare

Saphira, la rarissima tartaruga di Kemp salvata in Costiera Amalfitana, sta ricevendo le cure al Turtle Point della Stazione Zoologica di Napoli. Piccola ma incredibilmente preziosa, rappresenta un simbolo di speranza per la tutela delle specie in via di estinzione. La sua storia ci ricorda l'importanza di proteggere questi tesori marini e di fare tutto il possibile per riportarla nel suo habitat naturale. La nostra missione è salvarla e restituirla al mare.

Saphira, una giovane e rarissima tartaruga marina di Kemp recuperata in Costiera Amalfitana, è ora al Turtle Point della Stazione Zoologica di Napoli per le cure. È la più piccola tra tutte le tartarughe marine, diffusa soprattutto nel Golfo del Messico e purtroppo a un passo dall'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: saphira - rarissima - tartaruga - kemp

Bimbo di 4 anni è uno dei soli 23 al mondo con una rarissima malattia genetica: la storia di Connor - In Inghilterra, la storia di Connor, un bimbo di 4 anni, si distingue per la sua incredibile rarità: è uno dei soli 23 al mondo affetti da una malattia genetica unica.

Saphira, la rarissima tartaruga di Kemp salvata in Costiera Amalfitana: Faremo di tutto per riportarla in mare.

Saphira, la rarissima tartaruga di Kemp salvata in Costiera Amalfitana: “Faremo di tutto per riportarla in mare” - Saphira, una giovane e rarissima tartaruga marina di Kemp recuperata in Costiera Amalfitana, è ora al Turtle Point della Stazione Zoologica di Napoli ... Si legge su fanpage.it

Costiera amalfitana, salvata rara tartaruga di Kemp. "Prendila, è mezza morta!" - Era in difficoltà nel mare di Praiano e a seguito di una segnalazione ricevuta dall’area marina Punta Campanella è stata recuperata grazie alla sensibilità dell’equipaggio del Plaghia Charter e all’in ... Lo riporta napoli.repubblica.it