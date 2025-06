Picchia l' ex compagna e la figlia intervenuta per difenderla

Una scena di violenza che lascia senza parole: un uomo di 43 anni, preso dalla furia, ha aggredito l’ex compagna e sua figlia 17enne nel tentativo di mettere a segno un gesto estremo. La pronta intervenzione delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, arrestando l’aggressore in flagranza di reato. Un episodio che richiama l’importanza di tutelare le vittime di violenza domestica e di intervenire immediatamente.

