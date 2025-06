MotoGp al Mugello non si dorme Nell’autodromo strapieno giorno e notte esplode la festa

Al Mugello, l’energia esplode già dal venerdì sera, trasformando ogni angolo dell’autodromo in un vortice di colori, passione e adrenalina. La pista diventa il palcoscenico di un evento unico, dove tifosi da tutto il mondo si riuniscono per vivere emozioni irripetibili. In questo clima di festa continua, la domenica mattina promette ancora più adrenalina e sorprese, perché al Mugello…

Scarperia (Firenze), 22 giugno 2025 – La festa del Mugello inizia molto prima della battaglia in pista della MotoGp. Anzi, diciamo pure che la festa dei colori e della gente del Mugello si accende il sabato (forse anche il venerdì) per arrivare dritto sulla domenica mattina, quando l’ attesa per le gare (dalla Moto3 alla MotoGp ) racconta un happening fatto di emozioni, sorrisi e. voglia di esserci. Così, già intorno alle 8 le strade che si spingono nella direzione del circuito sono un fiume di auto, scooter e ovviamente moto che vanno a raggiungere chi invece la notte (le notti) le ha trascorse nella. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - MotoGp, al Mugello non si dorme. Nell’autodromo strapieno giorno e notte esplode la festa

Gp d'Italia di MotoGp, Marquez domina al Mugello: si prende la pole position e la Sprint - Un'elettrizzante giornata al Mugello: Marc Marquez conquista la pole position e la Sprint del GP d'Italia, scrivendo un'altra pagina memorabile della sua carriera.

La passione dei tifosi invade il circuito del Mugello Grande attesa sulle colline con gli appassionati che hanno già cominciato a far festaIl direttore Paolo Paoli: “I dati delle prevendite sono confortanti. Sarà un gran premio di successo con tanta partecip Vai su Facebook

