I calciatori dell’Italia Under 21 sono quasi fantasmi in Serie A forse neanche Gattuso li conosce Il Giornale

la prospettiva del calcio internazionale, dove alcuni di loro stanno emergendo come stelle nascenti. Questa sera, l’Italia Under 21 si gioca una possibilità storica di passare il turno e dimostrare il proprio valore, anche se molti di questi giovani talenti restano ancora un mistero nel nostro calcio. La partita rappresenta un’occasione unica per far conoscere al grande pubblico i loro nomi e il loro potenziale.

Questa sera l’Italia Under 21 sfiderà la Germania per i quarti di finale dell’Europeo di categoria. E ad assistere al match alla Dac Arena di Dunajská Streda, in Slovacchia, ci sarà anche il ct della Nazionale maggiore Rino Gattuso. Diversi calciatori che militano nell’Under 21, infatti, sono poco conosciuti nel calcio italiano, o perché militano all’estero, o perché non riescono a trovare sufficiente minutaggio nei loro club. Diversa, invece, è la situazione dei tedeschi; in Bundesliga alcuni di loro sono stati protagonisti nella scorsa stagione. I talenti dell’Italia Under 21 non riescono ad imporsi in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I calciatori dell’Italia Under 21 sono quasi fantasmi in Serie A, forse neanche Gattuso li conosce (Il Giornale)

In questa notizia si parla di: under - calciatori - italia - sono

In Italia da anni la meniamo con la tattica, la realtà è che non ci sono i calciatori (Zazzaroni) - In Italia si trascinano ormai da anni discorsi sulla tattica e sui calciatori, ma la realtà è ben diversa: manca il talento e la concretezza necessaria per competere ai massimi livelli.

È tutto vero: Davide Calabria e Noah Okafor sono i calciatori più vincenti della Serie A in questa stagione Dopo aver lasciato il Milan nel mercato di gennaio, entrambi hanno conquistato un trofeo: Calabria ha alzato la Coppa Italia con il Bologna, mentre Ok Vai su Facebook

Nazionale italiana, l'intervista a Gennaro Gattuso: «La mia Italia a mille all'ora»; Cherubini: In Primavera l'obiettivo è consolidarci, vogliamo formare calciatori. Women? Alzare l'asticella in tempi rapidi; Perché i fratelli Esposito sono rimasti fuori dai convocati agli Europei Under 21 con l’Italia.

Italia U21-Germania U21: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Europei U21 in tempo reale - Gli Azzurrini affronteranno i tedeschi in un match tutt'altro che semplice, con la possibilità di portarsi in vantaggio nel doppio confronto che condurrà alle semifinali ... Segnala tuttosport.com

Germania-Italia Under 21: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Prosegue il cammino dell`Italia Under 21 negli Europei di categoria: ai quarti di finale è sfida con la Germania. Da msn.com