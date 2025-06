Il dramma del piccolo Michael | annegato in piscina a soli 4 anni

Il dramma del piccolo Michael, un bambino di soli 4 anni, ha scioccato l’intera comunità. Sottilissimo il filo di speranza dei suoi genitori, che si aggrappano con tutte le forze a ogni respiro artificiale. Venerdì pomeriggio, sfuggito alla sorveglianza, il suo destino si è incrociato tragicamente con una piscina del parco "Tintarella di Luna". Le condizioni del piccolo continuano a preoccupare, mentre tutti aspettano un miracolo.

Tenuto in vita dai macchinari, il filo di speranza a cui sono aggrappati i genitori e i familiari del piccolo Michael è sottilissimo. Sfuggito alla sorveglianza del padre, venerdì pomeriggio è caduto in una piscina del parco acquatico "Tintarella di Luna" di Castrezzato.

