Compagni di scuola si rivedono 50 anni dopo la Maturità

Ricordi indelebili e sorrisi di un passato condiviso hanno riempito la serata del 21 giugno, quando i compagni di classe della 5a C del liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foggia si sono incontrati per celebrare il cinquantesimo anniversario della maturità. Un momento di emozioni e nostalgia, svoltosi in un noto ristorante della città, che ha rinsaldato legami ormai dimenticati e ricordato i giorni più intensi del loro percorso scolastico. La rimpatriata è stata un vero tesoro di ricordi e amicizia.

Si è tenuta il 21 giugno presso un noto ristorante la rimpatriata della classe 5a C del liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foggia per celebrare il cinquantesimo anniversario della maturità, che avvenne nell'anno scolastico 1974-75. Il liceo era in quella struttura che attualmente accoglie, in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Compagni di scuola si rivedono 50 anni dopo la Maturità

