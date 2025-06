Aggressione in Montagnola pusher colpito con un machete

Un’ombra di violenza ha scosso la tranquilla Montagnola, lasciando dietro di sé macchie di sangue sull’asfalto e un segno indelebile nella comunità. Sabato mattina, i venditori ambulanti stavano allestendo le loro bancarelle quando hanno scoperto le conseguenze di un episodio inquietante: un pusher colpito con un machete durante un feroce scontro. La domanda ora è: cosa si nasconde dietro questa escalation di violenza?

Macchie di sangue sull'asfalto della Montagnola. È quello che hanno visto i venditori ambulanti che sabato mattina hanno sistemato le loro bancarelle in piazza VII Agosto per il mercato settimanale della Montagnola. Erano le tracce di una violenta aggressione avvenuta il pomeriggio precedente.

