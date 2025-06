Auto in sosta insospettisce i Carabinieri scatta la perquisizione | scoperte dosi di metanfetamina

Auto in sosta insospettisce i carabinieri, che scattano una perquisizione rivelando dosi di metanfetamina. La notte del 19 giugno, i militari di Marina di Pisa fermano un uomo di 54 anni: ciò che scoprono potrebbe avere ripercussioni importanti sulla lotta allo spaccio. Un intervento tempestivo che sottolinea come la presenza capillare delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e legalità nelle nostre città .

Nella nottata dello scorso 19 giugno i Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno arrestato un uomo di 54 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Intorno all’1:30 la pattuglia dei Carabinieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha notato un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Auto in sosta insospettisce i Carabinieri, scatta la perquisizione: scoperte dosi di metanfetamina

In questa notizia si parla di: carabinieri - auto - sosta - insospettisce

Furti nelle auto in sosta. I carabinieri arrestano 2 giovani - Nella notte tra martedì e ieri, i carabinieri del Radiomobile di Ravenna hanno fermato due giovani marocchini, di 25 e 26 anni, responsabili di furti nelle auto in sosta lungo il lungomare di Marina di Ravenna.

Auto in sosta insospettisce i Carabinieri, scatta la perquisizione: scoperte dosi di metanfetamina; Basilicata, un’auto insospettisce i Carabinieri: due giovani nei guai!; In auto con la droga pronta da vendere: fermato giovane spacciatore.

Auto in sosta danneggiate: se la prende con 11 macchine e con i carabinieri - Fermo, 14 aprile 2025 – Colto da un inspiegabile raptus ha iniziato a prendere a calci le auto in sosta che gli capitavano ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Fuggono dai carabinieri ma si schiantano su un'auto in sosta - non si ferma neanche quando l’auto inseguita si schianta contro un’altra macchina in sosta. Riporta rainews.it