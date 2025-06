Mondiale per Club Real Madrid Xabi Alonso vuole i 3 punti | Abbiamo bisogno di vincere col Pachuca Recuperi? C’è Rudiger

Nel cuore del Mondiale per club, il Real Madrid di Xabi Alonso si prepara alla sfida decisiva contro il Pachuca. Dopo un pareggio combattuto contro l’Al-Hilal, il tecnico spagnolo è chiaro: i tre punti sono fondamentali per avanzare con forza nel torneo. La squadra è determinata a recuperare Rudiger e a dimostrare tutto il proprio valore. La vittoria è l’obiettivo: il Madrid non si accontenta di meno.

Mondiale per Club, Xabi Alonso vuole i 3 punti. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Real Madrid Dopo il pareggio per 1-1 contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, Xabi Alonso, nuovo tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi dei Blancos in vista della sfida contro il Pachuca nella seconda giornata .

Real Madrid, Xabi Alonso al posto di Ancelotti già al Mondiale per club - Carlo Ancelotti è pronto a dire addio al Real Madrid dopo tre partite, in un'uscita che potrebbe essere definitiva.

