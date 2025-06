Coldiretti Piacenza | Bene stanziamenti Psa ora trasferire celermente fondi ad agricoltori e allevatori

Coldiretti Piacenza accoglie con entusiasmo la recente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per supportare gli allevatori e agricoltori colpiti dalla Peste Suina Africana. È fondamentale ora trasferire celermente questi fondi, affinché le imprese possano affrontare con efficacia questa emergenza. La tutela del settore agricolo e zootecnico rappresenta una priorità imprescindibile per l’economia locale.

