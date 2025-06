Schiaffi minacce e umiliazioni sui bambini di una scuola elementare di Albairate | indagato il maestro

Un'inquietante vicenda scuote la scuola elementare di Albairate: un maestro di 53 anni è sotto inchiesta per aver scaricato la sua frustrazione sui giovani studenti con schiaffi, minacce e umiliazioni. Un comportamento che ha lasciato sgomenti genitori e comunità, sollevando importanti interrogativi sulla tutela dei bambini e sulla responsabilità degli educatori. La comunità si interroga sulle misure necessarie per garantire ambienti sicuri e rispettosi per i più piccoli. Continua a leggere.

L'insegnante 53enne avrebbe colpito i bambini con schiaffi e quadernate, li avrebbe schiacciati con i banchi e tirati per le orecchie. In classe li avrebbe anche umiliati con insulti e parolacce, minacciandoli affinché non si confidassero con nessuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

