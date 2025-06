Una nuova rotonda tra Cameri e Bellinzago | al via i lavori

Arriva una novità che cambierà il volto della viabilità tra Cameri e Bellinzago Novarese: i lavori per la nuova rotonda stanno per partire, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico. Questa moderna infrastruttura, dotata di parcheggi, rappresenta un passo avanti importante per la comunità locale, favorendo una circolazione più efficiente e sicura. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa entusiasmante trasformazione!

Partiranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione della nuova rotonda sulla strada provinciale 4, tra Cameri e Bellinzago Novarese. A darne notizia è il Comune di Cameri, con una nota sulla pagina Facebook istituzionale: la nuova rotatoria, con annessi parcheggi, sarà a servizio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Una nuova rotonda tra Cameri e Bellinzago: al via i lavori

