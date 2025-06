YARA | CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA

Non perdere l’appuntamento con il film evento di Canale 5, "Yara", che in Prima Assoluta farà luce su uno dei casi più sconvolgenti d’Italia. Un racconto intenso e coinvolgente, interpretato da Isabella Ragonese e Alessio Boni, diretto da Marco Tullio Giordana, per rivivere le indagini che hanno portato alla condanna di Massimo Bossetti. Un'opera che emoziona e fa riflettere: un'occasione imperdibile per scoprire la verità.

Lunedì 23 giugno 2025, in prima assoluta su Canale 5, “Yara”, il film che affronta il delitto che ha sconvolto l’Italia: la morte della tredicenne Yara Gambirasio. Un caso che ancora oggi, suscita un forte impatto sull’opinione pubblica. Con Isabella Ragonese e Alessio Boni e diretto da Marco Tullio Giordana, il film ripercorre le indagini che hanno permesso l’incriminazione e la condanna di Massimo Bossetti, l’assassino della ragazzina scomparsa il 26 novembre 2010 da Brembate di Sopra e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. capo delle indagini, la PM Letizia Ruggeri. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - YARA: CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA

