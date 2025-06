Maxi incendio a Patti conta dei danni e ritorno alla normalità | ripristinata la distribuzione del gas

Un maxi incendio ha devastato Patti, causando ingenti danni tra le contrade Rasola e Cuturi. Le fiamme hanno minacciato abitazioni e infrastrutture, costringendo all’evacuazione preventiva di alcune case. Fortunatamente, la distribuzione del gas è stata ripristinata e la normalità sta lentamente tornando alla città. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce sulle cause di questa terribile emergenza.

Si contano i danni a Patti per il rovinoso incendio divampato ieri tra le contrade Rasola e Cuturi, a ridosso della Statale 113 e la ferrovia. Le fiamme hanno lambito numerose abitazioni e si è dovuto procedere all’evacuazione in via precauzionale di alcune abitazioni. In fumo un’ampia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Maxi incendio a Patti, conta dei danni e ritorno alla normalità: ripristinata la distribuzione del gas

