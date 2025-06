Mondiale per Club sospiro di sollievo per il Bayern Monaco | l’infortunio di Musiala non è grave Cosa scrivono in Germania sul gioiello di Kompany

Il Bayern Monaco può tirare un sospiro di sollievo: l’infortunio di Jamal Musiala, durante il Mondiale per Club, non è grave come si temeva. I media tedeschi lodano il talento del gioiello di Kompany, sottolineando come la sua presenza sia fondamentale per i successi futuri del club e della nazionale. Un’ottima notizia che rafforza la fiducia dei tifosi e degli addetti ai lavori. La speranza è di rivederlo presto in campo, pronto a brillare ancora.

Tira un sospiro di sollievo il Bayern Monaco e il suo allenatore, Vincent Kompany. L’infortunio che ha costretto Jamal Musiala a lasciare il campo durante la partita del Mondiale per Club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per Club, sospiro di sollievo per il Bayern Monaco: l’infortunio di Musiala non è grave. Cosa scrivono in Germania sul gioiello di Kompany

In questa notizia si parla di: sospiro - sollievo - bayern - monaco

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Pioggia di gol nella prima del Mondiale per Club con il Bayern Monaco che ne fa 10 ai neozelandesi dell’Auckland City #Biasin: «Il Bayern doveva fermarsi? Non sono d’accordo. Una squadra deve sempre dare il massimo dal 1’ al 90’ proprio per ri Vai su Facebook

Inter, sospiro di sollievo Bastoni: si è allenato in gruppo, ok per il Bayern; Inter, sospiro di sollievo per Alessandro Bastoni; Inter, sospiro di sollievo per Bastoni. Scelte fatte per Monaco: ThuLa davanti e a destra….

Il Bayern sorride: Kane e Goretzka verso il recupero per l'Inter - Il Bayern Monaco tira un sospiro di sollievo dopo le brutte notizie: Harry Kane e Leon Goretzka vanno verso il recupero per la sfida di UEFA Champions League con l'Inter. Da msn.com

Inter-Bayern Monaco: straordinari per Calhanoglu, in difesa Pavard, Acerbi e Bastoni - Il Bayern Monaco ritrova Coman e Pavlovic per la gara di ritorno in Champions, mentre l’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Lo riporta msn.com