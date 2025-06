Pontedera tragedia nella notte | 17enne perde la vita in un incidente con lo scooter

Tragedia a Pontedera nella notte tra sabato e domenica: un giovane di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo sfortunato ragazzo, alla guida del suo scooter, si è scontrato in modo fatale con un'auto sulla strada Tosco Romagnola. Una perdita che scuote tutta la comunità e ricorda quanto sia importante rispettare le regole della strada. Restate aggiornati con DayItalianews per tutte le ultime notizie.

Scontro fatale nella notte: muore un 17enne in scooter. Una tragedia ha colpito Pontedera (Pisa) nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, quando un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale. Il giovane si trovava alla guida del suo scooter quando si è scontrato violentemente con un'automobile proveniente dalla direzione opposta, nei pressi della strada Tosco Romagnola. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, ma inutile. Dopo l'impatto, le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente gravissime. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando il giovane in codice rosso all' ospedale della Valdera.

