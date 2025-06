I Pinguini conquistano Ancona | la città dorica omaggia la band con un Del Conero sold out

I Pinguini Tattici Nucleari conquistano Ancona, portando nella città dorica un'ondata di entusiasmo e musica dal vivo. Dopo tre anni di attesa, il ritorno della band ha superato ogni aspettativa, con circa 30.000 spettatori che hanno gremito il Conero Stadium in un sold out memorabile. Un evento che ha ribadito il legame speciale tra i Pinguini e il loro pubblico, lasciando un'impronta indelebile nell'anima della città.

ANCONA – Mancavano da tre anni, per la precisione da luglio 2022 e il loro ritorno in Ancona («Perché mi hanno detto si dice così, giusto?», precisa il frontman Riccardo Zanotti) non ha deluso le aspettative. Le presenze tante – nell’ordine dei 30mila spettatori come attestato dal sold out, con i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - I "Pinguini" conquistano Ancona: la città dorica omaggia la band con un "Del Conero" sold out

In questa notizia si parla di: ancona - sold - pinguini - conquistano

Pinguini Tattici Nucleari, arrivano i primi sold out per il tour negli stadi 2025 - I Pinguini Tattici Nucleari Mafia annunciano i primi sold out per il loro attesissimo tour negli stadi 2025, che partirà il 7 giugno.

I Pinguini Tattici Nucleari conquistano gli stadi collezionando sold out. Il 21 giugno sono attesi al Del Conero di Ancona / video e foto https://marcheinfinite.com/2025/06/11/i-pinguini-tattici-nucleari-conquistano-gli-stadi-collezionando-sold-out-il-21-giugno-son Vai su Facebook

I Pinguini conquistano Ancona: la città dorica omaggia la band con un Del Conero sold out; I Pinguini Tattici Nucleari conquistano Milano: Abbiamo fatto andare a fuoco San Siro; Pinguini Tattici Nucleari, scaletta concerto a San Siro: orario, biglietti, viabilità e tutto quello che c'è d.

I Pinguini Tattici Nucleari conquistano Milano: "Abbiamo fatto andare a fuoco San Siro" - I Pinguini Tattici Nucleari sono stati protagonisti a San Siro per la seconda tappa del loro "Hello World Tour" negli stadi. msn.com scrive

E oggi tocca ai "Pinguini". Attese 30mila persone. Ecco il piano anti caos - Non è chiaro se a bordo di quel pulmino decantato in ‘Destinazione Croazia’ ... Lo riporta msn.com