Israele-Iran edifici distrutti a Tel Aviv | le persone prendono le valigie e scappano

Tensione alle stelle a Tel Aviv, dove missili iraniani hanno causato distruzioni e panico tra i cittadini, che prontamente si sono affrettati a prendere le valigie e a scappare. La escalation tra Teheran e Washington alimenta un clima di incertezza e paura crescente, con il bilancio delle vittime ancora in aumento. In un contesto così instabile, la sicurezza e il senso di emergenza dominano le strade e gli ospedali, mentre il mondo osserva attentamente lo sviluppo della crisi.

Missili iraniani hanno colpito Tel Aviv, distruggendo diversi edifici. L’offensiva di Teheran è una risposta agli attacchi degli Stati Uniti verso alcuni siti nucleari iraniani che hanno sancito l’ingresso di Washington nella guerra. Nel frattempo continua a peggiorare il bilancio complessivo dei feriti. Il ministero della Salute riferisce che 86 persone sono arrivate nei vari ospedali del Paese, di queste 77 in buone condizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, edifici distrutti a Tel Aviv: le persone prendono le valigie e scappano

In questa notizia si parla di: edifici - aviv - persone - israele

