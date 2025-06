Roma arsenale scoperto in casa di un’anziana a Monteverde | arrestati una badante e suo figlio

Una scoperta choc a Monteverde, Roma: i carabinieri hanno smantellato un vero arsenale clandestino nascosto in casa di una anziana. Badante e figlio, entrambi con precedenti, sono finiti in manette per aver celato armi, droga e ingenti somme di denaro nell’appartamento. Un'operazione che scuote il quartiere e solleva interrogativi sulla sicurezza e le attività illecite nelle abitazioni private. Restate con noi per tutti i dettagli dell'incredibile vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta dei carabinieri a Monteverde. Un appartamento nel quartiere Monteverde, a Roma, è diventato il centro di un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia San Pietro. Una badante di 71 anni e suo figlio di 33 anni, con precedenti penali, sono stati arrestati per aver nascosto armi, droga e denaro all’interno dell’abitazione dell’anziana che la donna accudiva. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato le misure cautelari: la donna è finita ai domiciliari, mentre il figlio è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa di giudizio. Il controllo e le perquisizioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, arsenale scoperto in casa di un’anziana a Monteverde: arrestati una badante e suo figlio

In questa notizia si parla di: monteverde - roma - arsenale - scoperto

Scoperto a Roma Magliana un covo di spaccio, 30enne arrestato: munizioni, armi, droga e 20 mila euro in casa - Un regolare nascondeva un covo di spaccio in zona Magliana a Roma. Un uomo di 30 anni è stato arrestato per detenzione di armi, munizioni, droga e 20.

Roma, arsenale scoperto in casa di un'anziana a Monteverde: arrestati una badante e suo figlio; L'arsenale della malavita nascosto a casa di un'anziana a Monteverde. Arrestati la badante e il figlio; Nasconde un arsenale a casa dell'anziana che accudisce, arrestata una badante e suo figlio.

Nasconde un arsenale a casa dell’anziana che accudisce, arrestata una badante e suo figlio - Un’abitazione di Monteverde, che la sua badante aveva trasformato in un covo della criminalità con un arsenale. Secondo fanpage.it

L'arsenale della malavita nascosto a casa di un'anziana a Monteverde. Arrestati la badante e il figlio - Poi è scattata la perquisizione nell'appartamento dell'anziana: c'erano un fucile, otto pistole, otto ... Da msn.com