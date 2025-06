Osimhen nuovo contatto diretto col Galatasaray | Accordo col Napoli ora tu devi…

Il futuro di Victor Osimhen si infiamma: un nuovo contatto diretto tra il Napoli e il Galatasaray potrebbe rivoluzionare il mercato estivo. Dopo aver conquistato il campionato turco e il titolo di capocannoniere, l’attaccante nigeriano ha ricevuto un messaggio speciale dal club di Istanbul, aprendo scenari inaspettati. La domanda ora è: il suo cuore batterà ancora per la maglia azzurra o si appresta a una nuova avventura? Resta tutto da scoprire.

L’attaccante nigeriano avrebbe ricevuto un messaggio diretto da parte del club turco, con un retroscena che potrebbe cambiare il mercato Resta ancora in bilico il futuro di Victor Osimhen, ancora di proprietĂ del Napoli. L’attaccante nigeriano è rientrato dal prestito al Galatasaray, dove ha vinto il campionato e ha ottenuto il premio di capocannoniere della lega. Prestazioni di livello, che gli hanno permesso di essere richiamato proprio dal club turco, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo per le prossime stagioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen, nuovo contatto diretto col Galatasaray: “Accordo col Napoli, ora tu devi…”

