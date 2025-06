Fa male vederti così Marco Mengoni il crollo sul palco e il pubblico commosso

Durante l’esibizione, Marco Mengoni ha vissuto un momento di vulnerabilità che ha emozionato profondamente il pubblico: il suo crollo sul palco, accompagnato da un silenzio carico di sorpresa e commozione, ha ricordato a tutti quanto la musica sia fatta di emozioni autentiche e condivise. Un episodio che ha reso questa serata ancora più speciale, dimostrando che anche le star sono fatte di cuore.

È cominciato ieri sera, tra applausi, luci e cuori pieni, il nuovo tour negli stadi di Marco Mengoni. Un ritorno attesissimo, ma anche carico di emozioni profonde, intime, autentiche. Il cantante di Ronciglione ha incantato il pubblico con i suoi più grandi successi, compreso l'ultimo singolo Sto bene al mare. Ma a colpire il pubblico non è stata solo la musica: sul palco è andata in scena un'emozione che ha toccato tutti. Durante l'esibizione di Luce, il brano dedicato alla madre Nadia, scomparsa solo pochi mesi fa, Marco non è riuscito a trattenersi. Mentre cantava, la commozione ha preso il sopravvento.