Strada riasfaltata alberi sommersi dal bitume e danneggiati FOTO

Una scena surreale e preoccupante: alberi letteralmente sommersi dall'asfalto appena posato lungo Lungarno Ferrucci. Dopo i lavori di riasfaltatura, molti cittadini hanno evidenziato come le radici degli alberi siano state danneggiate o soffocate dal nuovo manto stradale, mettendo in discussione la salute di queste piante e l’armonia del paesaggio urbano. È fondamentale intervenire per salvaguardare il nostro patrimonio verde e garantire un futuro sostenibile alla città .

Alberi letteralmente sommersi dall'asfalto. Lungarno Ferrucci è stato recentemente riasfaltato ed i lavori si sono conclusi nei giorni scorsi, tra giovedì e venerdì. A fine asfaltatura, però, in tantissimi hanno segnalato che quasi tutti gli alberi della strada sono stati "soffocati" dal nuovo.

