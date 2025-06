Benevento scelto il nuovo collaboratore tecnico di Auteri | è un beneventano doc

Il Benevento si prepara a rafforzare il proprio staff tecnico con un nuovo volto di casa, confermando ancora una volta il legame profondo con la città e i suoi talenti locali. Mentre si attende l’annuncio ufficiale del rinnovo di Auteri, Vincenzo Iannuzzi sembra in dirittura d’arrivo come collaboratore tecnico, portando entusiasmo e competenza al progetto sannita. La buona notizia per i tifosi è che il loro beniamino sarà al fianco del mister nella prossima sfida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inizia a delinearsi l’organigramma dello staff tecnico del Benevento. In attesa dell’ufficializzazione del rinnovo del contratto con mister Auteri, in scadenza il 30 giugno, il beneventano Vincenzo Iannuzzi è ad un passo dal ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico. Nei giorni scorsi il suo nome e quello di Michele Galasso, anche lui sannita, erano stati indicati come principali favoriti ma alla fine a spuntarla è stato Iannuzzi, 42 anni e numerose esperienze nel calcio giovanile e non solo. Dalla sua anche una collaborazione con Auteri quando don Tano era a Pescara e tanta voglia di giocarsi al meglio le proprie carte per contribuire al rilancio della Strega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, scelto il nuovo collaboratore tecnico di Auteri: è un beneventano doc

In questa notizia si parla di: tecnico - benevento - collaboratore - auteri

Benevento, un mosaico da comporre: un ‘immortale’ come vice Auteri, il collaboratore tecnico sarà sannita - Benevento si prepara a ricostruire un mosaico da 8216—un simbolo di rinascita e speranza. Dopo un periodo di sfide e incertezze, la squadra affronta la difficile ripartenza, puntando sui giovani e su quei pochi che hanno risposto presente.

Benevento, un mosaico da comporre: un 'immortale' come vice Auteri, il collaboratore tecnico sarà sannita; Benevento calciomercato, tra tagli e caccia al vice Auteri: le ultime; Avellino capolista, subito testa al Benevento: Biancolino perde un attaccante. Auteri: Non saremo vittime sacrificali al Partenio.

Serie C, Benevento esonera Auteri, panchina a Pazienza - Il Benevento Calcio comunica "di aver sollevato dall'incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra Gaetano Auteri unitamente ai suoi collaboratori, l'allenatore in Seconda, Loreno Cassia e ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Benevento calciomercato, tra tagli e caccia al vice Auteri: le ultime - Lo staff di Auteri resta sempre la priorità, con la casella del ... Segnala ilmattino.it