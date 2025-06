Cade nel Villoresi e rischia di annegare salvato da un passante | gravissimo un uomo

Un pomeriggio di paura nel Villoresi si è trasformato in un miracolo di salvataggio. Un uomo di 69 anni, scivolato accidentalmente nel canale e trascinato dalla corrente, rischiava di perdere la vita. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento di un passante, è stato estratto dal fiume in gravi condizioni. La vicenda rimane un monito sulla pericolosità dei corsi d'acqua e sull'importanza della vigilanza.

Sembra sia scivolato accidentalmente all'interno del canale, non riuscendo più a raggiungere l'argine per mettersi in salvo a causa della corrente. Recuperato un uomo dal Villoresi nella mattina di domenica 22 giugno. La vittima, un 69enne originario di Cerro Maggiore ma residente a Parabiago, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Cade nel Villoresi e rischia di annegare, salvato da un passante: gravissimo un uomo

In questa notizia si parla di: villoresi - uomo - cade - rischia

Un uomo molesta ragazzine in strada e rischia il linciaggio: bloccato e condotto in caserma - Un uomo di origine straniera, visibilmente alterato, è stato fermato a Paternò dopo aver molestato alcune ragazzine per strada.

Cade nel canale e rischia di annegare, salvato da un passante: gravissimo un uomo; Venti mucche finiscono nel canale Villoresi, a Tornavento nel Varesotto: salvate dai vigili del fuoco dopo chilometri di nuoto; Cade nel Villoresi, un uomo in gravi condizioni.

Cade nel Villoresi e rischia di annegare, salvato da un passante: gravissimo un uomo - A tirarlo fuori dall'acqua un passante di origini marocchine ... Riporta milanotoday.it

Perde l'equilibrio e cade in canale, salvato da un passante - A passeggio con la moglie a Parabiago, nel Milanese, questa mattina intorno alle 9 un uomo di 69 anni ha perso l'equilibrio ed è finito nelle acque del canale Villoresi. Scrive ansa.it