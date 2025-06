L' America attacca l' Iran Trump | Cancellati i siti nucleari Teheran | Conseguenze eterne Missili su Tel Aviv | Diretta

In un clima di tensione crescente, l’America ha lanciato un attacco deciso contro i siti nucleari di Teheran, segnando un possibile punto di svolta nel Medio Oriente. La risposta di Teheran, con un messaggio dei Guardiani della Rivoluzione che proclama “La guerra è iniziata”, apre un capitolo di conflitto diretto e duraturo, con missili che colpiscono Tel Aviv in una escalation che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri di potere nella regione.

La risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere: “La guerra è iniziata”, si legge in un messaggio pubblicato dai Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'America attacca l'Iran, Trump: "Cancellati i siti nucleari". Teheran: "Conseguenze eterne". Missili su Tel Aviv | Diretta

TRUMP CAMBIA STRATEGIA SULL'IRAN E USA L'ATTACCO ISRAELIANO COME LEVA NEGOZIALE Il presidente americano è passato in una settimana dal tentativo di frenare Israele all'utilizzo dei bombardamenti come strumento di pressione su Teheran p Vai su Facebook

Sono alcune fonti americane a confermare l'imminenza dell'attacco su Teheran. Ieri la Casa Bianca ha ordinato il ritiro di tutti i diplomatici dall'Iraq. L'Iran non arretra: «Missili su basi Usa senza nessuna considerazione» Vai su X

