Cina | sistema operativo nazionale HarmonyOS attira oltre 8 mln di sviluppatori

La rivoluzione digitale in atto in Cina con HarmonyOS sta conquistando sempre più quote di mercato, attirando oltre 8 milioni di sviluppatori e stimolando l’innovazione locale. Questa piattaforma autonoma di Huawei rappresenta un vero e proprio ecosistema in crescita, con oltre 30.000 applicazioni e servizi in fase di sviluppo o già operativi. Un esempio lampante di come l’autonomia tecnologica possa alimentare un futuro sempre più digitale e connesso.

L'ecosistema del sistema operativo sviluppato autonomamente dalla Cina, HarmonyOS, si sta espandendo rapidamente, con oltre 8 milioni di sviluppatori ora a bordo, ha riferito venerdi' il colosso tecnologico cinese Huawei durante la Huawei Developer Conference tenutasi a Dongguan, nella provincia cinese meridionale del Guangdong. Secondo i dati di Huawei, oltre 30.000 applicazioni e meta-servizi HarmonyOS sono in fase di sviluppo o stanno ricevendo aggiornamenti, coprendo quasi 20 settori tra cui affari governativi, sanita' e applicazioni industriali. Piu' di 100 piattaforme di produttivita' mainstream, come DingTalk e Feishu, sono state adattate per HarmonyOS, servendo circa 38 milioni di imprese.

