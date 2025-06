Atlético a Musso fino al 2028

L'Atlético Madrid conferma il suo investimento: il portiere Musso rinnova fino al 2028, consolidando il suo ruolo chiave tra le fila dei Colchoneros. Dopo un prestito di successo e nove partite in questa stagione, l'Argentina si afferma come pilastro della difesa madrilena. Questa mossa strategica sottolinea la volontà del club di puntare sui propri talenti e rafforzare il reparto tra le sfide future. La sua presenza sarà senza dubbio determinante per gli obiettivi stagionali dell'Atlético.

2025-06-10 09:42:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lui Atlético de Madrid IL Musso firma fino al 2028. Il club del Rojiblanco ha raggiunto un Secondo l'Atalanta Per il trasferimento del portiere. La scorsa estate Musso è arrivato in prestito ad Atlético de Madrid contestando questa campagna 2024-25 Nove partite. Ora, l'arma argentina Diventa di proprietà della squadra di Rojiblanco. Sette di quegli incontri li hanno giocati a Copa del Rey e solo due erano a Laliga. Immagine per annunciare la firma di Musso. Atlético de Madrid Nonostante sia stato All'ombra dell'oblak Titolare indiscusso nella squadra di Simeone, Atlético ha preso la decisione di firmare Musso per proprietà da Il suo buon lavoro come secondo portiere.

Atalanta, ufficiale: Musso definitivo all'Atletico Madrid - L'ultima giornata di mercato ha riservato una grande sorpresa: Juan Musso lascia l’Atalanta per approdare ufficialmente all’Atletico Madrid.