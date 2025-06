Juventus pronta per il Wydad Casablanca | dalla rifinitura al viaggio verso Philadelphia tutte le immagini dei bianconeri – VIDEO

La Juventus scende in campo con determinazione e passione per affrontare il Wydad Casablanca nel secondo match del Mondiale per Club. Dalla rifinitura, simbolo di concentrazione, al viaggio verso Philadelphia, ogni passo dei bianconeri è un segnale di impegno e unità . Manca poco al fischio d’inizio: scopri tutte le immagini e i momenti salienti di questa avventura internazionale, perché ogni dettaglio racconta la voglia di conquistare un altro traguardo.

Juventus pronta per il Wydad Casablanca: dalla rifinitura al viaggio verso Philadelphia, tutte le immagini dei bianconeri pronti a scendere in campo. Manca sempre meno alla seconda partita della Juventus in questo Mondiale per Club. Dopo la vittoria all'esordio contro l' Al Ain i bianconeri se la vedranno a Philadelphia con il Wydad Casablanca. Il club bianconero attraverso un video pubblicato su YouTube ha fornito le immagini delle ultime ventiquattro ore: dalla rifinitura alla partenza per Philadelphia, fino all'arrivo al Lincoln Field.

