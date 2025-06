Attacco Usa all’Iran Trump | Un successo militare spettacolare E lancia un ultimatum | Ora il bullo del Medio Oriente deve fare la pace

Nel cuore della notte italiana, Donald Trump compie un'azione decisiva che scuote il Medio Oriente: un attacco spettacolare alle basi nucleari iraniane di Natanz, Isfahan e Fordow. Un successo militare senza precedenti, che mette in crisi le speranze di resistenza dell'Iran e apre la strada a una possibile svolta diplomatica. L'ora delle scelte cruciali è arrivata: ora, il bullo del Medio Oriente deve fare la pace.

Roma, 22 giugno 2025 - Alle 2 di questa notte, ora italiana, il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'attacco Usa a tre basi nucleari iraniane: — Natanz, Isfahan e Fordow. "Un'operazione militare di grande successo in Iran. Questo è un momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo. L'Iran deve ora accettare di porre fine a questa guerra" ha dichiarato il numero uno della Casa Bianca, dopo che l'attacco ha sorpreso un po' tutti perché lui stesso aveva dichiarato in precedenza che avrebbe valutato l'intervento diretto nell'arco delle prossime due settimane. Il presidente degli Stati Uniti Donald prima dell'annuncio a reti unificate, aveva già scritto sul social Truth: "Abbiamo completato con successo il nostro attacco ai tre siti nucleari in Iran, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan.