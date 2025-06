Registra le botte e con quell' audio incastra il compagno violento | scatta l' ammonimento

In un giorno simbolo di impegno e solidarietà, Vicenza ha assistito a un gesto coraggioso: registrare le botte e, con quell’audio, smascherare un compagno violento, portando all’ammonimento. Il 25 novembre 2023 si è trasformato in un momento di svolta nella lotta contro la violenza di genere, dimostrando che anche i piccoli atti possono fare la differenza e contribuire a creare un mondo più sicuro e rispettoso per tutte.

VICENZA - Il 25 novembre 2023 non era un giorno qualsiasi. Era la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, era il sabato in cui Filippo Turetta è entrato. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Registra le botte e con quell'audio incastra il compagno violento: scatta l'ammonimento

