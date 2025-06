Fissata l' udienza di convalida del fermo di Donato Romano in carcere per l' omicidio di Gigi Mastropasqua

Domani, 23 giugno, si terrà l’attesa udienza di convalida del fermo di Donato Romano, l’elettricista di 43 anni detenuto presso la casa circondariale di via delle Casermette. Ritenuto responsabile dell’omicidio di Giovanni Mastropasqua, avvenuto in via Zuretti, Romano si trova nel cuore di un’indagine cruciale per fare luce su un episodio che ha scosso la comunità. La verità sta per emergere, e il processo potrebbe rivelare nuovi dettagli sorprendenti.

E' stata fissata per domani 23 giugno, l'udienza di convalida del fermo di Donato Romano, elettricista 43enne, attualmente detenuto presso la casa circondariale di via delle Casermette, ritenuto responsabile dell'omicidio del 50enne Giovanni Mastropasqua avvenuto in via Zuretti. L'uomo è indagato.

