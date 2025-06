L' assessora Alif dopo gli insulti | La mia nomina non è un esperimento e la Pace è un' urgenza

Dopo essere stata oggetto di insulti razzisti sui social, Hiba Alif, giovane assessora e candidata con Alleanza Verdi Sinistra, decide di parlare apertamente. La sua testimonianza non è solo un atto di coraggio, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di rispetto e inclusione nella nostra società , dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo e aprire la strada a un futuro più equo.

Dopo la nomina ad assessora è stata bersagliata da pesanti insulti razzisti attraverso il web. Ora Hiba Alif, studentessa nata e cresciuta a Ravenna da genitori originari del Marocco, candidata alle elezioni nella lista di Alleanza Verdi Sinistra, prende carta e penna spiegando in una lunga.

