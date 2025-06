Claudio Amendola | Sul set de I Cesaroni abbiamo rischiato un brutto incidente Antonello Fassari ci ha protetto

Claudio Amendola rivela un episodio intenso sul set de I Cesaroni – Il ritorno, dove il rischio di un incidente avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Per fortuna, a intervenire e proteggere è stato Antonello Fassari, dimostrando ancora una volta il valore della solidarietà tra colleghi. Un racconto che ci ricorda quanto la collaborazione sul set possa fare la differenza tra il rischio e la sicurezza. Continua a leggere…

Claudio Amendola ha raccontato che sul set de I Cesaroni - Il ritorno, ha rischiato di essere vittima di un "bruttissimo incidente" con Ricky Memphis. "È stato Antonello", Fassari, a proteggerli, secondo lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: claudio - amendola - cesaroni - rischiato

Rosa Diletta Rossi al Festival On Air: “Maria Corleone mi ha restituito fiducia in me stessa e autostima. Claudio Amendola mi consigliò di non cedere alla vanità” – Intervista - Rosa Diletta Rossi, star del festival On Air a Palermo, ha raccontato come il suo ruolo in "Maria Corleone" le abbia restituito autostima e fiducia.

Claudio Amendola: Sul set de I Cesaroni abbiamo rischiato un brutto incidente, Antonello Fassari ci ha protetto; Claudio Amendola: Da lassù Antonello Fassari mi ha salvato da un incidente sul set; Cesaroni, confermata la stagione 7. Una delle attrici sbotta: Non sono un’ingrata.

Claudio Amendola: “I Cesaroni slittati a data da destinarsi, spero davvero si faccia” - avrebbero voluto sapere riguarda il ritorno de I Cesaroni , dopo l ‘annuncio di una reunion ... Come scrive msn.com

Claudio Amendola: “I Cesaroni slittati a data da destinarsi, spero davvero si faccia” - Claudio Amendola comunica lo slittamento dei Cesaroni Intervistato dal Messaggero, Claudio Amendola ha parlato dei suoi prossimi progetti, iniziando dal ritorno dei Cassamortari su Prime Video ... Si legge su fanpage.it