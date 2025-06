Anticipa due avversarie e lo porta a casa | la Fiorentina prende la stella della Nazionale

La Fiorentina conquista un traguardo storico, anticipando due rivali di peso e portando a casa la stella della Nazionale. Un colpo da novanta che conferma il suo ruolo di protagonista nel calcio italiano e internazionale. Nonostante le questioni contrattuali con l’Al Nassr, Stefano Pioli si prepara a vestire ufficialmente il viola, pronto a guidare una squadra determinata a scrivere nuove pagine di successo. L’era viola sta per decollare!

La squadra viola porta a casa la stella della Nazionale: bruciata la concorrenza di due club italiani, è un colpo da novanta (Ansa Foto) – SerieAnews Non ha ancora firmato ufficialmente, non può farlo ancora perchĂ© la situazione è in via di risoluzione con l’Al Nassr ma di fatto Stefano Pioli è giĂ vestito di viola. Dopo l’addio a sorpresa di Raffaele Palladino che nel giro di due settimane è passato dal rinnovare il contratto alle dimissioni, Commisso non si è certo lasciato andare all’incertezza, anzi. Il presidente della Fiorentina, dopo diversi nomi vagliati, è andato deciso sul grande ex, un tecnico di esperienza, Campione d’Italia e soprattutto gran conoscitore dell’ambiente viola. 🔗 Leggi su Serieanews.com