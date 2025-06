PSI | Per le scuole statali è iniziata l’ennesima torrida estate

Mentre molti si preparano a godersi l’ennesima torrida estate, le scuole non statali vivono una stagione di primavera, grazie agli investimenti del Governo. Da novembre ad oggi, con un incremento di ben 750 milioni di euro, il sostegno finanziario alle paritarie si è rafforzato, offrendo loro nuova linfa. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’istruzione? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

PSI - Per molti è appena iniziata l’estate, l’ennesima torrida estate, ma per le scuole non statali continua ad essere primavera. Già da novembre, il Governo aveva concesso finanziamenti alle scuole paritarie, poi, a febbraio, li aveva incrementati (alla fine ben 750 milioni di euro). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

